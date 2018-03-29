Работники тернопольской полиции, которые танцевали медленный танец под песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова "Офицеры" - будут отправлены в зону АТО.

Об этом передает ZIK со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Александра Богомола.

Скандал разгорелся после того, как в интернете появилось видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцуют по песню Газманова.

Запись опубликовало местное издание "Політерно". Видео было сделано очевидцами в одном из ресторанов Тернополя. На нем можно увидеть несколько пар мужчин и женщин, которые танцуют под песню "Офицеры".

Свидетели утверждали, что мужчины являются представителями силового ведомства.

Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова "За Россию и свободу до конца", а также есть словосочетание "офицеры-россияне".

Это вызвало возмущение комментаторов в сети. Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео - работники его ведомства.

По словам Богомола, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. Он сообщил, что полицейские "ошибку поняли и отправляются в АТО".

"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", - заявил Богомол.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводят служебное расследование.

Видео: youtube.com/Політерно - Політичний Тернопіль

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