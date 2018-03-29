Одим из основных приоритетов Мининфраструктуры является минимизация влияние чиновников на данные в государственных реестрах и на разрешительные процедуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на конференции Blockchain and Bitcoin Conference. Об этом пишет "Экономическая правда".

При этом глава Мининфраструктуры назвал три основные цели на ближайшее время:

первая - перевод всех возможных реестров на блокчейн;

вторая - подключение е-услуг к технологии блокчейн;

третья - внедрение элементов штатного расписания в управление отраслью.

Министр инфраструктуры также назвал два пилотных проекта, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Во-первых, создание реестра автобусных перевозок и перевода реестра блокчейн с последующим запуском национальной системы бронирования поездок.

"Это позволит защититься от манипуляций изнутри, хакерских атак извне и устранения недобросовестных перевозчиков", - сказал Омелян.

Во-вторых, планируется создать реестр инвестиционных проектов, "где вся ключевая информация также будет переведена на блокчейн".

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы смогут купить билеты на автобус, поезд и самолет по блокчейну.

Также мы сообщали, что украинские госреестры по земле и недвижимости скоро будут на блокчейне.