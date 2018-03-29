В ФИФА готовят новый рейтинг-лист национальных сборных после очередной серии товарищеских матчей. И хотя официально он будет обнародован только 12 апреля, уже ясно, что наша сборная существенно улучшит свои позиции.

По итогам последних контрольных матчей с Саудовской Аравией (1 - 1) и Японией (2 - 1), Украина поднимется на 5 позиций в обновленном рейтинге ФИФА - с 35 на 30 место. У нашей команды будет 777 зачетных очков.

Украина опередит в списке Ирландию (776 баллов), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727), сообщает Укринформ.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава ФФУ Андрей Павелко пообещал жестко разобраться с виновниками пролета мимо Евро-2018 юношеской сборной Украины.