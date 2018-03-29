На Подоле в Киеве правоохранители разоблачили двух женщин, которые продавали самогон прямо через окно квартиры. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли три бочки с брагой.

По данному факту начато досудебное расследование, передает отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее в милицию поступило сообщение от местного жителя, что в доме на улице Светлицкого осуществляется продажа самогона.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, посетив дом, где жила 54-летняя женщина с 26-летней дочерью, полицейские зафиксировали факт продажи самогона через окно. Во время осмотра помещения в коридоре обнаружили мешки с сахаром, а в туалете - три бочки с брагой:

"Старшая женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Сейчас назначены необходимые экспертизы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ", - сообщил Владислав Ищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киевской области женщина за три дня пропила и прогуляла 46 тысяч гривен с карточки соседки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали 40-летнюю подозреваемую.

Отметим, что Украина сократила производство водки вдвое за последние пять лет.