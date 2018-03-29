Запасов газа в хранилищах у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета, но "хочется тепла".

Об этом сообщил "Нафтогаз Украины" в своем Twitter.

"Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", — говорится в заявлении компании.

Фото: twitter.com

"Газпром" провел переговоры с "Нафтогазом" по расторжению контрактов.

"Да, действительно, состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, "Газпром» еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту", — сказал предправления "Газпрома" Александр Медведев.

Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по спору с "Нафтогазом".

Также "Нафтогаз" и "Газпром" собираются в Европе обсудить свои дальнейшие отношения