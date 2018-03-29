С утра 29 марта в Киеве уже выпало до 5 см снега. При этом температура воздуха не опускалась ниже ноля градусов, но по ощущениям был настоящий зимних холод. Об этом сообщает ТСН.

По данным ресурса, синоптики прогнозируют, что в течение дня на всей территории Украины температура будет плюсовой, возможны дожди. А с завтрашнего дня в стране уже должно начаться потепление. При этом синоптики обещают, что столбик термометра будет подниматься довольно быстро и уже в воскресенье в некоторых регионах Украины будет +10, правда, с дождями.

Ранее "Страна" писала о том, что среда, 29 марта, станет днем, когда в Украине начнет теплеть. Настоящая весна уже на пороге, и зиме осталось недолго.

Также мы сообщали, что во время Страстной недели в Украине резко потеплеет до +22.