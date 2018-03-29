29 марта пользователи интернета пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера Telegram. В частности, проблема затронула как приложение, так и веб-клиент. По данным ресурса downdetector, проблемы с Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, Украине, Беларуси и ряде стран ЕС. Об этом сообщает Интерфакс.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в Twitter.

"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.

Ранее "Страна" писала о том, что в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по Украине и Германии.

Также мы сообщали, что появился список стран, где Telegram заблокирован или частично недоступен.