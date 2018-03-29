В Киево-Святошинском районе Киевской области банда рейдеров ворвалась в частный дом. Злоумышленники ранее пытались незаконно выселить из жилья семью хозяев дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины Киевской области.

По спецлинии 102 поступило сообщение от жительницы Киево-Святошинского района о том, что группа людей разбила окно в ее частном доме и проникла внутрь. В этот момент женщины-хозяки не было дома, но в там находилась ее 11-летняя дочь.

Девочку, которая имеет заболевания сердца, злоумышленники силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно отреагировали на сообщение и быстро прибыли на место происшествия. Установлено, что мужчины действовали цинично и дерзко - по подготовленному заранее плану и без законных оснований, ведь по данному частного дома до сих пор продолжаются судебные споры. Они имели при себе документы представителей частной охранной фирмы.

Рейдеров задержали на основании ст. 208 УПК Украины. Объявлен подозрение в совершении уголовного преступления по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности.

Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області-

Как сообщала "Страна", полиция нашла убийц, которые пытали в Ирпене пару пенсионеров за $3,5 тыс. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних.

Отметим, что в специальном докладе ООН говорится о похищениях, нападениях и пытках в Украине.