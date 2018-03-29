В украинском футболе разгорается новый скандал из-за небрежности спортивных функционеров, по вине которых юношеская сборная (U-17) получила от УЕФА техническое поражение в матче с Сербией и таким образом осталась за бортом Евро-2018.

Напомним, суть истории. 24-го марта в элит-раунде квалификации Евро-2018 сборная Украины (U-17) победила Сербию 2:1. Голы Сиканя и Мудрика открыли путь нашим ребятам к попаданию в финальную часть турнира.

Но триумф обернулся жестоким разочарованием: в этом матче в составе сборной Украины на поле вышли двое игроков, которые не имели права быть внесенными в протокол из-за перебора желтых карточек - это Николай Ярош и Роман Бодня. Свои первые желтые карточки они получили в поединке против Ирландии еще на первом отборочном этапе.

В следующий раз предупреждение украинские сборники также получили синхронно - в игре против Испании уже в элит-раунде. Регламент соревнований не различает эти два этапа, они оба - квалификационные. В статье 45.02, пункт А написано, что игрок пропускает следующий матч квалификационного турнира после второго и четвертого предупреждений.

Так что за несоблюдение этого правила дисциплинарный комитет УЕФА засчитал украинской сборной техническое поражение 0:3. Упустив победу, команда Олега Кузнецова заняла третье место в группе и на Евро-2018 не едет. Эта ошибка помогла отобраться на турнир не только сербам, но и бельгийцам.

Андрей Павелко, президент ФФУ, в эфире канала Футбол 1 резко прокомментировал ситуацию.

"Мы очень жестко проведем расследование. И, поверьте, головы полетят у всех, кто к этому причастен. Во главе комиссии будет Мирон Маркевич, который и разберется, кто был причастен к тому, что ребята, которые по спортивному принципу и по праву добились выхода на Евро-2018, из-за плохой работы всей системы администраторов и соответствующих департаментов его лишились.

Те выводы, которые я вижу - необходимо всех этих людей поблагодарить за многолетний труд в Федерации. Наверное, у них притупился где-то взгляд. Это как раз хорошая возможность посмотреть на то, кто и как работает, кто занимает важные департаменты для работы украинского футбола, кто может быть внутренним якорем или же специальными засланными казачками, которые могут выполнять какие-то задачи. Сейчас все эти люди пишут письменные заявления о том, что произошло, Мирон Маркевич их все соберет, и мы очень быстро сделаем кадровые выводы", - заявил Андрей Павелко.

Ранее "Страна" сообщала, что на юношеском Евро УЕФА внедряет новую схему пробития пенальти.