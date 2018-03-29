Попадание фальшивой банкноты в руки стало распространенным явлением в нынешнее время. Чтобы не стать обладателем подобной купюры стоит использовать счетчики банкнот и детекторы валют.

Если есть необходимость в данном устройстве, то купить счетчик банкнот следует учитывая определенные особенности. Купюросчетные машинки с детекцией на фальшивки стоит выбирать отталкиваясь от следующих параметров:

Наличие проверки на подлинность по разным параметрам. Важный параметр, который в первую очередь определяет возможность отбраковки фальшивой банкноты. Оптимально наличие ультрафиолетовой и магнитной детекции (хорошо реализовано в моделях BCASH 6500T, BCASH K-2108 LCD, PRO 40 UMI). Наличие других видов проверки только положительно влияет на обнаружение фальшивки.

Пересчет любой валюты в любом состоянии. Немаловажный параметр, так как не все счетчики банкнот способны одинаково хорошо пересчитывать банкноты в хорошем состоянии или сильно ветхие (хорошо справляются модели BCASH BC-7010, PRO 87 U, BCASH 8500T).

Существуют второстепенные параметры, которые также важны — срок гарантии, наличие сервиса и удобных функций (калькуляции, суммирования, отсчета банкнот). При выборе детектора валют стоит определить, какую валюту необходимо проверить. Это имеет значение так как в разных валютах защитные признаки выражены по-разному.

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