Октябрьский райсуд Полтавы приговорил к условному сроку винничанина Артура Мацяку, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю бывшую девушку, снял это на видео и опубликовал в соцсети.

Об этом "Полтавщине" стало известно из реестра судебных решений и официального сайта суда.

14 марта судья Виталий Микитенко утвердил соглашение Мацяки с прокурором и приговорил к 5 годам условно.

Само событие произошло 2,5 года назад — 17 сентября 2015-го.

Согласно материалам дела, Артур Мацяка начал встречаться с потерпевшей, когда она училась в девятом классе. По словам девушки, он постоянно ревновал ее, запрещал общаться с другими парнями и ругал с подругами.

После окончания школы девушка решила уехать подальше от Артура и поступила в УМСА. Там начала снимать жилье со знакомой. В течение какого-то времени отношения пары продолжались. Они ссорились и мирились, и девушка хотела разойтись с ним.

16 сентября 2015 года Артур Мацяка позвонил потерпевшей и сказал, что приедет в Полтаву. После учебы девушка взяла в квартире 500 грн, чтобы дать их Артуру на дорогу домой. Они встретились возле УМСА.

Он забрал у девушки сумку, потянул ее за руку и направился в сторону ее дома. Он сам открыл дверь и толкнул потерпевшую внутрь. Она упала на пол, поднялась и побежала в комнату. Артур Мацяка ударил ее кулаком по голове и руке. Девушка упала еще раз — головой об стол. Парень нанес еще удары, количество и места которых потерпевшая не помнит.

Далее нападающий посадил девушку на кровать и принудил ее к оральному сексу, приставив к ее голове пистолет. Через некоторое время Артур Мацяка вытащил свой iPhone 4S и снял действия на видео.

После окончания насильник взял нетбук жертвы, зашел на Вконтакте, загрузил видео на свою страницу, и распространил его в беседе группы академии девушки. Кроме того, заставил девушку переодеться и пофотографировал с задранной майкой.

Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую траму, сотрясение головного мозга и ушиб затылочно-височной области. Ей была показана госпитализация, но потерпевшая отказалась. Через 10 дней она обратилась в полицию.

Против Артура Мацаки открыли уголовное производство по ч.2 ст.153 УКУ (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетней), а позже — по ч. 4 ст. 301 УК украины (Распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию). Также его взяли под стражу. В СИЗО он находился четыре месяца.

На момент расследования Артур Мацяка учился в Винницком национальном аграрном университете и имел погашенную судимость, был освобожден от отбывания наказания за уголовное нарушение за окончанием испытательного срока.

За два года расследований дело об изнасиловании довели до суда. 13 марта 2018 года Артур Мацяка заключил с прокурором Владимиром Живило соглашение о признании виновности. Согласно ему, парень соглашался полностью признать вину, а прокурор — настаивать на условном сроке.

На следующий день соглашение утвердил Виталий Микитенко. Он признал Артура Мацяку виновным в изнасиловании и распространении порнографии. По совокупности преступлений назначил 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, в начале судебных разбирательств потерпевшая заявила гражданский иск. Она хотела возмещении морального ущерба на полмиллиона гривен. И позже от этого иска она отказалась. Также она не возражала против заключения соглашения между прокурором и ее насильником.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее "Страна" сообщала, что по делу об изнасиловании в Польше задержали трех украинцев, которые не помогли жертве.

Также в Соломенском районе Киева девушку изнасиловали на утренней пробежке.