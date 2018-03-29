Мэр Киева Виталий Кличко распорядился, чтобы управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА проверило все торговые помещения и объекты, расположенные вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших. Я благодарю киевских спасателей, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предупредить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности", - заявил столичный градоначальник.

По словам Кличко, о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

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