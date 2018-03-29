В Министерстве юстиции намерены запустить реестр компаний - должников по заработной плате.

Об этом в четверг, 29 марта сообщил глава Минюста Павел Петренко, передает Интерфакс.

"Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по зарплате", - сообщил он журналистам в Киеве.

Петренко также проинформировал, что в 2018 году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

Как сообщала "Страна", в конце 2017 года в Украине сократилось число работающих граждан. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек.

Отметим, что в Госстате отчитались о приближении средней зароботной платы в Украине к $300.