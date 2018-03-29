В Николаеве представители Национальных дружин ворвались в задние областного совета с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко из-за самоубийства летчика и героя АТО Владислава Волошина.

Об этом сообщает Telegram канал @ACRains.

"Объединенные националисты будут требовать отставки Алексея Савченко, бандита и мрази, которая довела до самоубийства героя Украины Владислава Волошина", - говорится в сообщении.

На заседании облсовета имеется кворум депутатов, потому, представители Нацдружин полагают, что депутаты проголосуют за отставку Савченко.

Фото: t.me/ACRains

20 марта в Николаеве уже пикетировали ОГА с требованием отставки Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина, который в последнее время занимал пост руководителя николаевского аэропорта, виноваты чиновники ОГА. По мнению собравшихся на пикет, именно чиновники оказывали давление на Волошина, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

В ответ губернатор Савченко заявил, что "шумом" вокруг застрелившегося Волошина отвлекают внимание от Надежды Савченко.