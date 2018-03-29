Закрытие диппредставительства США в Санкт-Петербурге рассматривается в МИД России как вариант ответа на остановку работы генконсульства РФ в американском Сиэтле. Окончательное решение по этому вопросу примет Владимир Путин.

Об этом передает газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", - сообщил один из собеседников российского издания.

При этом пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон заявила, что американская сторона "оставляет за собой право отреагировать на любые меры России". Ранее в Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Как сообщала "Страна", США выcылают 60 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН.

Напомним, как в МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы и США.