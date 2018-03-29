Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", после чего там в пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра.

Об этом в соцсети ВКонтакте заявил житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре жену, сестру и троих детей.

Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня".

На них видно, утверждает он, как некий мужчина запер дверь, чтоб "заложить щели и дождаться спасателей", но пожарные туда так и не прибыли.

Фото: vk.com

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Ранее "Страна" сообщала о пожаре в Кемерово. На месте "Зимней вишни" разобьют сквер.

Также специалисты МЧС рассказали, откуда и как начался пожар "Зимней вишни" в Кемерово