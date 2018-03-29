В ночь на 29 марта, в Хмельницком произошел пожар в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа. В общей сложности из горящего здания были эвауированы 104 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС.

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 29 марта в 01:54. По ул. Тернопольская возник пожар в одной из комнат 4-этажного общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 1-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Как рассказывают в ГСЧС, во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели с помощью механических лестниц спасли 27 и эвакуировали 77 учащихся. Автобусами Главного управления ГоСЧС и одного из хмельницких коммунальных предприятий, 104 студента были доставлены и временно расселены в Хмельницком торгово-экономическом колледже по ул. Каменецкая, 114.

Пожар на площади 17 кв.м был локализован в 02:03 29 марта, а ликвидирован в 02:14. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре никто не пострадал.

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