Набсовет государственного концерна "Укроборонпром" утвердил решение о сокращении персонала в главном офисе на 40%, до 180 человек.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укроборонпром" после отставки Романова возглавил руководитель "Укрспецэкспорта". В феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.

Также "Укроборонпром" назначил членом набсовета экс-чиновника Минобороны США.