"Укроборонпром" объявил о массовом сокращении сотрудников
Набсовет государственного концерна "Укроборонпром" утвердил решение о сокращении персонала в главном офисе на 40%, до 180 человек.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.
"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.
Ранее "Страна" сообщала, что "Укроборонпром" после отставки Романова возглавил руководитель "Укрспецэкспорта". В феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.
Также "Укроборонпром" назначил членом набсовета экс-чиновника Минобороны США.