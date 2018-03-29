Депутат от "Воли народа" Олесь Довгий задекларировал 6,9 млн гривен доходов и передачу бывшей супруге 13,4 млн гривен согласно договору о разделе имущества за 2017 год.

Об этом передают "Украинские новости".

224,7 тыс. гривен дохода Довгого составила депутатская зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 5,8 млн гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а 504 тыс. гривен - дивиденды.

Наличными он задекларировал 335 тыс. долларов (в 2016 году - 1,5 млн долларов), 35 тыс. английских фунтов, 50 тыс. евро и 1,1 млн гривен.

На счету в банке "Премиум", который находится в процессе ликвидации, депутат хранит 9,8 млн гривен, а 5,4 млн гривен составляет денежное обеспечение согласно предварительному договору от декабря 2017 года.

В собственности Довгого нет недвижимости, зато он арендует квартиру площадью 413 кв. м, два нежилых помещения (246 и 57 кв. м) в Киеве и еще одно нежилое помещение в Кировоградской области.

На аренду квартиры в 2017 году он израсходовал 2,4 млн гривен.

Депутат владеет автомобилем Lexus LS 460 (2011 год выпуска) и арендует Land Rover Discovery 3.0 2017 года выпуска.

Довгий задекларировал около 70 картин, 12 статуй, 10 наручных часов, ружье Merkel 12 калибра, телевизор, акустическую систему, музыкальный центр, велотренажер и беговую дорожку.

Довгий владеет 45% корпоративных прав частного предприятия "КВ Менеджмент" (стоимость - 13,5 млн гривен).

Также Довгий владеет торговыми марками "Довгий", "Олесь", "Олесь Довгий" и теми же названиями на английском.

Ранее "Страна" сообщала, что Довгий считает, что его делом Луценко хочет отвлечь внимание от скандала со свадьбой своего сына.

Также Довгий сломал ногу и не пришел на допрос в САП.