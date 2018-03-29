Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе торговлю огнестрельным оружием и боеприпасами, которые поступали из района проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое с целью продажи.

"Клиентов" он подыскивал в интернете на тематических форумах. Среди "клиентов" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия", – рассказали в СБУ.

Сейчас злоумышленник задержан.

Во время обысков по месту его проживания и работы правоохранители изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрывпакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черкассах ветеран АТО взорвал гранату в доме.

Также мы сообщали, что в Мелитополе в воинской части задержали неизвестного мужчину с собакой.