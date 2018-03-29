На Донбассе горел детсад. 125 человек эвакуировали, врач-логопед выпрыгнула из окна. Фото
В городе Часов Яр Донецкой области загорелся детский садик "Лесная сказка".
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
28 марта в 11:52 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании детского дошкольного учреждения.
Фото: donetsk.dsns.gov.ua
"На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человек персонала заведения", - пишет ведомство.
Не обошлось без пострадавших. 57-летняя логопед-дефектолог в панике выпрыгнула из окна на втором этаже. "В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут", - уточнили спасатели.
Фото: donetsk.dsns.gov.ua
Пожарные локализовали пожар в 12:02 и ликвидировали - в 12:09.
Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами.
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