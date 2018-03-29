В городе Часов Яр Донецкой области загорелся детский садик "Лесная сказка".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

28 марта в 11:52 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании детского дошкольного учреждения.

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

"На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человек персонала заведения", - пишет ведомство.

Не обошлось без пострадавших. 57-летняя логопед-дефектолог в панике выпрыгнула из окна на втором этаже. "В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут", - уточнили спасатели.

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Пожарные локализовали пожар в 12:02 и ликвидировали - в 12:09.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе горел комбинат "Азовсталь". Пламя достигало 10 метров.

Также на въезде в Константиновку загорелся автобус с пассажирами.