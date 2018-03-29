Адвокат народного депутата Надежды Савченко рассказал о состоянии здоровья своей подзащитной, которая после ареста 23 марта объявила голодовку. По словам Виктора Чевгуза, Савченко похудела, но чувствует себя нормально и пьет воду. Об этом сообщает 112 Украина.

"Она похудела, но живая, пьет воду. Надеется на лучшее", - сказал он и добавил, что его подзащитная не уточняла, сколько продлится ее голодовка.

"Об этом она не делилась. Она еще в прошлый раз сделала письменное заявление о том, что с 24 марта она объявила голодовку, письменно сообщила руководителю этого учреждения и соблюдает (голодовку,- Прим. ред). Мы стараемся ее отговорить от этого", - добавил он.

Напомним, 23 марта суд арестовал подозреваемую в терроризме Надежду Савченко сроком на 2 месяца без права внесения залога.

Ранее мы писали о том, что принудительное кормление Надежды Савченко в тюрьме могут приравнять к пытке.

также мы сообщали, что адвокаты Савченко зовут сторонников Надежды к зданию суда на апелляцию.