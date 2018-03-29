Наблюдатели ОБСЕ вновь начали использовать беспилотники на Донбассе.

Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "5 канал".

Как известно, международные наблюдатели прекратили использовать беспилотники после многочисленных случаев сбития их представителями так называемых "ЛДНР".

В то же время, в ОБСЕ отметили, что наблюдения с дронов предусмотрены Минскими соглашениями. Новый беспилотник, который сейчас есть в распоряжении мониторинговой миссии, способен пролететь 160 километров и работать днем и ночью. Он будет фиксировать все, что происходит вдоль линии фронта и будет фиксировать нарушения.

Представителей т.н. "ЛДНР" международные наблюдатели призвали не атаковать аппараты миссии.

"Мы письменно обратились к подписантам Минских соглашений и дали им четко понять, что 28 марта мы возобновляем применение беспилотников. Вчера я был в Луганске и уведомил господина Пасечника о начале полетов. Об этом я так же сообщу и в Донецке, куда я собираюсь со временем", - отметил Александр Хуг.

Ранее "Страна" сообщала, что американский беспилотник провел разведку на Донбассе.

Также в ОБСЕ считают, что настала пора для ночного мониторинга в зоне АТО.