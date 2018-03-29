В Беларуси Комитет госконтрорля разоблачил председателя одного из сельисполкомов Мстиславского района, которая создавала видимость активной работы по контролю за благоустройством населенных пунктов и в период 2015-2016 годов незаконно привлекла к админответственности 13 человек за правонарушения, которых они не совершали.

Чиновница поступала таким образом, чтобы ее не наказали за бездействие. Об этом сообщается на сайте Комитета госконтроля Беларуси.

Любопытно, что привлеченные к ответственности жители деревень даже не знали о наложенных на них штрафах. Женщина, глава сельского исполкома, не только составляла незаконные протоколы, но и сама выплачивала штрафы в размере 0,1 базовой величины. Сведения же о правонарушениях глава сельисполкома вносила в единый государственный банк данных о правонарушениях.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь помогла Украине рекордно нарастить экспорт картофеля.

Таке мы сообщали, что Беларусь усиливает охрану границы с Украиной.