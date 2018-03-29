Значительная лавиноопасность ожидается в Карпатах 29 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"29 февраля в связи со снегопадом в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, синоптики прогнозировали на 29 апреля осадки с мокрым снегом.

Кроме того, "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 26 марта по 2 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик Наталья Диденко опубликовала фото циклона, который принес в Украину холод и дожди.

Также синоптики дали прогноз, что во время Страстной недели в Украине резко потеплеет до +22.