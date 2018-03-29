Сегодня объединенные националисты собираются требовать отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко из-за застрелившегося героя АТО, летчика Владислава Волошина.

Об этом сообщает в своем Telegramm-канале участник акции Консул.

Фото: t.me/ACRains

Он пишет, что под здание Николаевской ОГА нацдружинники собирают огромную толпу и "будет жарко".

Фото: t.me/ACRains

Здание ОГА уже оцеплено силовиками, а самих националистов тщательно досматривают.

"Вокруг здания уже огромное кольцо из "правоохранителей". Вряд ли невиновному есть смысл прятаться за таким оцеплением", - пишет Консул.

Фото: t.me/ACRains

Правые сообщают, что перед самоубийством Волошин жаловался, что губернатор заставляет его подписать "мутные тендеры".

"Мужчина, прошедший войну, был загнан в тупик - чиновничье-бандитская мразота угрожала расправой его семье. Сиротами остались дочь и сын, оба ходят в детский садик", - сообщают националисты о своих мотивах.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Савченко заявил, что "шумом" вокруг застрелившегося Волошина отвлекают внимание от Надежды Савченко.

Также летчик Волошин уже пытался совершить суицид летом 2016 года - полиция.