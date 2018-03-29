В Киеве задержана группа наркоторговцев, которые сбывали наркотики через так называемые "раскладки".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, по результатам проведенных негласных розыскных действий задержаны 5 человек, причастных к совершению этого преступления. Взяли организатора, координатора и еще трех человек, которые занимались непосредственным сбытом наркотических средств через "закладки".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Во время задержания у одного из злоумышленников было изъято 37 порций наркотического средства, которые он планировал разложить, у другого - 107 расфасованных в фольгу веществ, содержащих в себе метадон.

В ходе дальнейших обысков по месту жительства фигурантов производства, правоохранители обнаружили и изъяли средства связи, банковские карты, оформленные на других лиц, значительный объем наркотических средств, в том числе в концентрированном виде (опий экстракционный), метадон и каннабис.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 УК Украины и избраны меры пресечения.

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