На Донбассе от выстрела снайпера погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правого сектора.

Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

"На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе противники 54 раза обстреляли позиции украинских военных, применяя артиллерию и минометы.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить пасхальное перемирие на Донбассе.

Также Порошенко подписал указ о программе сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год.