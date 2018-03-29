Парламент Каталонии потребовал разрешить Карлесу Пучдемону снова возглавить автономию и освободить других арестованных каталонских политиков.

Соответствующую символическую резолюцию депутаты от партий-сторонниц независимости приняли в среду, 28 марта, пишет Deutsche Welle.

В документе защищаются "политические права Пучдемона снова быть избранным на должность главы автономии". Кроме того, парламентарии требуют освободить арестованных каталонских политиков.

Через три месяца после парламентских выборов в Каталонии до сих пор не выбрали новое правительство.

25 марта Карлеса Пучдемона задержала немецкая полиция на автобане после пересечения границы между Данией и ФРГ. По словам адвоката каталонского политика, Пучдемон намеревался вернуться после визита в Финляндию через территорию Германии в Бельгию, где он живет после бегства из Испании. 26 марта суд в немецком городе Ноймюнстер решил, что экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон будет оставаться под стражей, пока не примут решение о его экстрадиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Каталонии сторонники Пучдемона перекрыли центральные дороги.