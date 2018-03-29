Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, поплатился за свои публичные высказывания о невиновности России в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По мнению Ассанжа, никто не предоставил улик вины Кремля, поэтому высылка дипломатов является плохим примером дипломатии.

"Высылки российских дипломатов являются плохим примером дипломатии. Это произошло спустя 12 часов после одного из худших пожаров в постсоветской истории, в результате которого погибло не менее 64 человек", - написал Ассанж в Twitter.

Фото: twitter.com/JulianAssange

Джулиан Ассанж по прежнему скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. И после такого заявления его лишили всех средств связи (телефоны и компьютер), поскольку он нарушил письменное обязательство от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами.

Об этом сообщило Министерство связи Эквадора и тоже в своем Twitter.

Фото: twitter.com/ComunicacionEc

Ранее "Страна" сообщала, что президент Эквадора считает Ассанжа проблемой и хочет ее поскорее решить.