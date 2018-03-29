Через месяц, 27 апреля 2018 года, должна состояться встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на объявление сторон по итогам предварительных переговоров.

"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворце мира в деревне Панмунджом на южной части от границы", - говорится сообщении.

Переговоры рабочих групп обеих сторон прошли в четверг. Они договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду следующей недели, чтобы согласовать вопросы, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения.

Также представители США, КНДР и Южной Кореи провели секретную встречу в Финляндии.