Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о встрече в деревне
Через месяц, 27 апреля 2018 года, должна состояться встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на объявление сторон по итогам предварительных переговоров.
"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворце мира в деревне Панмунджом на южной части от границы", - говорится сообщении.
Переговоры рабочих групп обеих сторон прошли в четверг. Они договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду следующей недели, чтобы согласовать вопросы, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности.
Ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения.
Также представители США, КНДР и Южной Кореи провели секретную встречу в Финляндии.