Госдепартамент США выступил с официальным заявлением по поводу подписания контракта о первой фазе поставок в Польшу американских ракет "Patriot".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"США приветствуют подписание в Варшаве контракта о первой фазе поставок оборонных ракетных систем "Patriot" стоимостью $4,6 млрд", - говорится в заявлении Госдепа.

Также отмечается, что соглашение предусматривает поставки "абсолютно новых современных систем команд и контроля для противовоздушной и противоракетной обороны Польши".

"Подписание этого соглашения усилит мощь и возможности по обеспечению безопасности США, Польши и союзников НАТО на восточном фланге", - уточнили в Госдепе.

В заявлении выражается надежда на то, что сторонами "будет продолжена работа над завершением соглашения о второй фазе поставок".

Подписание американо-польского соглашения о поставках "Patriot" состоялось в рамках визита в Варшаву президента США Дональда Трампа в 2017 году. Первая партия ракет, которые планируется установить в граничащих с Россией районах страны, должна быть передана Польше в 2022 году.

Часть компонентов ракет будет производиться на польских предприятиях.

Ранее "Страна" сообщала, что США могут развернуть системы Patriot и в Эстонии.