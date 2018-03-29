Цена вопроса $4,6 миллиарда. Госдеп поблагодарил Польшу за покупку ракет Patriot
Госдепартамент США выступил с официальным заявлением по поводу подписания контракта о первой фазе поставок в Польшу американских ракет "Patriot".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"США приветствуют подписание в Варшаве контракта о первой фазе поставок оборонных ракетных систем "Patriot" стоимостью $4,6 млрд", - говорится в заявлении Госдепа.
Также отмечается, что соглашение предусматривает поставки "абсолютно новых современных систем команд и контроля для противовоздушной и противоракетной обороны Польши".
"Подписание этого соглашения усилит мощь и возможности по обеспечению безопасности США, Польши и союзников НАТО на восточном фланге", - уточнили в Госдепе.
В заявлении выражается надежда на то, что сторонами "будет продолжена работа над завершением соглашения о второй фазе поставок".
Подписание американо-польского соглашения о поставках "Patriot" состоялось в рамках визита в Варшаву президента США Дональда Трампа в 2017 году. Первая партия ракет, которые планируется установить в граничащих с Россией районах страны, должна быть передана Польше в 2022 году.
Часть компонентов ракет будет производиться на польских предприятиях.
Ранее "Страна" сообщала, что США могут развернуть системы Patriot и в Эстонии.