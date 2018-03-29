Все любители бокса с нетерпением ждут 11 мая, когда в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) сойдутся наш Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

И как положено в большом боксе, задолго до начала поединка команды соперников начинают кампанию по психологическому давлению на противника.

Так, к примеру, Абель Санчес, тренер Мурата Гассиева, уже заявил, что Александр Усик в бою против Бриедиса выглядел вяло и неубедительно, и что если он в такой форме выйдет в ринг против его подопечного, то станет легкой добычей для Гассиева.

Об этом передает портал Boxingscene.

Абель Санчес заявил, что Бриедис не представлял угрозы для украинца, а также сказал, что ожидал от Усика лучшего боя, больше движения и эффективной работы на длинной дистанции. По его словам, украинец дрался не так как обычно.

"Если украинец будет сражаться против Гассиева в той же манере, как он дрался с Бриедисом, то Мурат сделает эту ночь самой короткой для Усика. Хотя я не думаю, что он будет действовать так же, как в бою против Бриедиса. Нас ждет большой бой", - заявил Санчес.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Усик опубликовал видео, как он отрабатывает удары на пляже под Барселоной.