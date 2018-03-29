Американский президент Дональд Трамп не отступает от своих предвыборных обещаний по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами.

На своей странице в Facebook он выложил фотографии начала строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

"Большой брифинг сегодня днем о начале строительства нашей южной пограничной стены", - написал президент США.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп решил назначить Ронни Джексона, главного врача Белого дома, министром по делам ветеранов.

"Я рад сообщить, что я хочу назначить уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, новым министром по делам ветеранов. В данный момент и.о. на этой должности будет Роберт Уилки из Пентагона. Я благодарен Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!", - заявил Дональд Трамп.

Также мы рассказывали, что Мелания впервые прокомментировала секс-скандал с Дональдом Трампом.