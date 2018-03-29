Харьковские власти приняли решение повысить плату за проезд в метро до 5 гривен, а в трамваях и троллейбусах до 4 гривен. Новые тарифы начнут действовать с 29 апреля.

Об этом передают Украинские Новости.

"Тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом (троллейбус, трамвай) установлен на уровне 4,00 гривен за разовую перевозку одного пассажира или одного места багажа. Тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном установлен в размере 5,00 гривен за одну пассажироперевозку", - говорится в решении исполкома.

Заместитель мэра Харькова Михаил Фатеев заявил, что основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей и рост минимальной зарплаты.

По его словам, цены на материалы для проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава также выросли на 10-88%.

В настоящее время на 3 линиях метрополитена Харькова эксплуатируются 326 вагонов со средним износом около 92%, износ эскалаторов - на уровне 74%, технологического транспорта (дрезины) - около 100%, вентиляционного оборудования - 85%.

В Харькове насчитывается 196 троллейбусов и 244 трамвайных вагона, из которых свой амортизационный срок отработали 129 троллейбусов и 230 трамвайных вагонов.

Средний возраст харьковских троллейбусов - более 11 лет, трамваев - 31 год.

Фатеев отметил, что такое состояние подвижного состава и оборудования, а также значительный рост цен на материалы требуют увеличения финансовых вложений в выполнение технического обслуживания и проведение необходимых ремонтов.

До вступления решения в силу в метрополитене еще можно по старому тарифу пополнить бесконтактную электронную карту и пользоваться ею до полного использования суммы.

Представители общественности, присутствовавшие на заседании горисполкома, требовали предоставить им слово, однако чиновники это требование не выполнили.

В последний раз тарифы на проезд в городском электротранспорте Харькова повышали в марте 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове задержали няню, избивавшую ребенка с ДЦП.

Также мы рассказывали, что на трассе под Харьковом столкнулись сразу 7 авто и перевернулась фура.