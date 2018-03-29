Сегодня, 29 марта, в Киеве и области идет мокрый снег, и ситуация на дорогах резко осложнилась.

Корреспондент "Страны" стал свидетелем сразу двух аварий, которые произошли на Бориспольской трассе. Инцидент произошел в районе поворота у аэропорта Борисполь. Авто ехали по направлению в Киев.

Первую машину просто занесло на отбойник. Второе авто, белый микроавтобус, перевернулось и слетело в кювет.

Наш корреспондент остановил такси и бросился на помощь пострадавшим. Так же поступило еще пять водителей из других авто. Все вместе они вытащили водителя и пассажирку. К счастью, те не пострадали. Пассажирка даже рассмеялась после такого "приключения".

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что 29 марта в Киеве закроют движение на пересечении пр.Комарова и бульвара Гавела. Это вызвано ремонтными работами путепровода.

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