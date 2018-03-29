Сегодня, 29 марта. в Киеве будет закрыто движение для автомобилей на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела со стороны улицы Вадима Гетьмана.

Движение закрывают из-за ремонта путепровода, сообщает "Киевавтодор" в своем Facebook.

"В связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и б-ра Вацлава Гавела с 29 марта 2018 движение автомобильного транспорта на автопроезд путепровода со стороны ул. Вадима Гетьмана будет закрыто. На время ремонта устроено двустороннее движение транспорта по автопроезду со стороны Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - уточнили в "Киевавтодоре".

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве Воздухофлотский мост частично обвалился на легковушку.

Также мы рассказывали, что в КГГА рассказали, когда отремонтируют "уставший" мост на Шулявке.