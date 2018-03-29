На месте кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре на котором погибло 64 человека, будет разбит сквер. Таковы итоги открытого голосования, которое объявили власти города.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

"Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также мое личное мнение - на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и этом трагическом событии. Поскольку земельный участок и здание находится в собственности частных лиц, нам необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника к сносу здания", - сказал градоначальник.

Он отметил, что для этого в здании уже работают технические специалисты, которые обследуют его и предоставят властям заключение, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

"Это даст нам возможность в судебном порядке обязывать собственника к сносу. Либо мы это будем делать сами, с возложением затрат на собственника. Мы эту ситуации не хотим надолго растягивать, нельзя допустить возникновения угрозы обрушения. Вчера я запустил опрос среди кемеровчан: более 25 тыс. человек проголосовали за снос. Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено - там сердце будет ломить при входе", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что в сквере планируется сделать аллею, в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможности установки мемориала.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТРЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

Ранее "Страна" сообщала, что управлящую ТРЦ Надежду Судденок уже взяли под стражу.