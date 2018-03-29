Украинские чиновники продолжают отчитываться о своих доходах. Так, к примеру, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян за минувший год задекларировал 1 187 019 гривен доходов, а его жена - бесплатное пользование автомобилями BMW X5 и FORD Fusion Comfort.

Об этом передают Украинские Новости.

758 812 гривен дохода Омеляна составила его зарплата, 356 720 гривен - доход от продажи автомобиля Volvo S80, который он приобрел в 2016 году за 149 000 гривен, 71 487 гривен - доход от предоставления имущества в аренду, а доход его жены составил 1 183 748 гривен.

На счетах в банках у Омеляна размещено 181 258 гривен и 130 долларов, а у его жены 1 085 гривен, 272 доллара и 82 евро.

Жена задекларировала аренду жилого дома (269,6 кв.м) и земельного участка (1 296 кв.м) в Иванковичах Киевской области, однако стоимость не указана.

Она также бесплатно пользуется автомобилями BMW Х5 и FORD Fusion Comfort.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

В частности задекларированы серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями, и кольцо из драгоценного металла с бриллиантом.

Кроме того, на жену задекларировано право собственности на торговую марку, она является конечным бенефициаром ООО "МАРК.КОМ".

В собственности министра находится земельный участок в Суховоле Львовской области площадью 998 кв. м, квартира в Киеве площадью 61,6 кв. м и гараж во Львове площадью 37,4 кв. м.

Министр имеет бесплатное право пользование квартирой в Киеве площадью 82,5 кв.м, которая принадлежит семье его жены.

Семья жены владеет еще одной квартирой в Киеве площадью 81,2 кв.м, жена - квартирой в Киеве площадью 49,6 кв.м. Жена министра также арендует офис в Киеве площадью 86,1 кв. м.

Ранее "Страна" сообщала, что вице-премьер Розенко показал в Е-декларации 615 280 гривен доходов.

Также мы рассказывали, что накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.