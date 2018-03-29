В Венесуэле разыгралась жуткая трагедия в штате Карабобо. Здесь, в тюрьме вспыхнул сильный пожар, во время которого погибло не меньше 68 человек.

Об этом генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб сообщил в своем Twitter.

"Прокуратура Венесуэлы информирует общественность, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы выяснить причины этого трагического инцидента", - написал Тарек Уильям Сааб.

Фото: twitter.com/TarekWiliamSaab

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