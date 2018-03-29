После того как Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова (псевдоним Евгений Вольнов - Прим.Ред.), а суд в Москве заочно арестовал его за слухи о "сотнях погибших" в Кемерово, в Чечне также высказались по поводу этой истории.

Чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Рамзану Кадырову по силам отыскать пранкера, который распространил слухи о "сотнях жертв" при пожаре в Кемерово.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", - сказал Умаров.

Ранее "Страна" сообщала, что суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о страшном пожаре в Кемерово.

