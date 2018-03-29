Среда, 29 марта, станет днем, когда в Украине начнет теплеть. Настоящая весна уже на пороге, и зиме осталось недолго.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

Весна идет в нашу страну с запада. Сегодня в западных регионах от +6 до +10 градусов днем. Повезло Ивано-Франковску - здесь днем воздух прогреется до +10, в Ужгороде +6...+8. Ночью 2...+4. Правда в течение дня, на западе страны возможны осадки.

На севере прогнозируют ясную погоду. Днем от 0...+2, ночью -6...-8.

В центре страны также будет в основном ясная погода, но возможны ебольшие осадки - снег переходящий с дождь. Днем +2...+5, ночью от 0... до -3.

На востоке страны второй день обещают мокрый снег. Днем -1...+7. В Запорожье до +9. ночью -1...+3.

На юге сегодня солнечно. Днем +7...+10, ночью +1...+4.

В Киеве 29 марта переменная облачность, ночью в столице шел мокрый снег, небо и с утра затянуто облаками, но ближе к полудню осадки должны прекратиться. Днем будет +2...+4, ночью -1...-3. Ветер юго-восточный, до 1- метров в секунду.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик опубликовала фото циклона, который принес в Украину холод и дожди.

Также мы рассказывали, что в Украину постепенно приходит тепло и солнечная погода.