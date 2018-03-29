Личный врач Трампа станет министром по делам ветеранов США
Дональд Трамп рассматривает возможность серьезного карьерного роста для Ронни Джексона, главного врача Белого дома. По сути личный врач Трампа может стать министром по делам ветеранов.
Об этом президент США написал в Twitter.
"Я рад сообщить, что я хочу назначить уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, новым министром по делам ветеранов. В данный момент и.о. на этой должности будет Роберт Уилки из Пентагона. Я благодарен Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!", - написал Трамп.
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Теперь кандидатуру Ронни Джексона на пост министра должен утвердить Сенат США.
Ранее "Страна" сообщала, что Мелания впервые прокомментировала секс-скандал с Дональдом Трампом.
Также мы рассказывали, что Курт Волкер подтвердил подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.