Дональд Трамп рассматривает возможность серьезного карьерного роста для Ронни Джексона, главного врача Белого дома. По сути личный врач Трампа может стать министром по делам ветеранов.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Я рад сообщить, что я хочу назначить уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, новым министром по делам ветеранов. В данный момент и.о. на этой должности будет Роберт Уилки из Пентагона. Я благодарен Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Теперь кандидатуру Ронни Джексона на пост министра должен утвердить Сенат США.

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