Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий продолжит карьеру в одесском "Черноморце". Одесский клуб уже внес игрока в заявку на УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Ранее Гладкий мог перейти в польский "Лех", но клуб из Познани отказался от подписания украинца после нескольких тренировок.

Напомним, что Александр Гладкий выступал за харьковские "Металлист" и ФК "Харьков", донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты" и киевское "Динамо".

Последним его клубом были "Карпаты". "Черноморец" в нынешнем сезоне борется за выживание в УПЛ. На данный момент команда занимает последнее, 12-е место.

Ранее сообщалось, что форвард Александр Гладкий близок к переходу из "Динамо" в полтавскую "Ворсклу".

Кроме того, сообщалось, что Гладкий переедет во Львов, где ему будут платить и "Динамо", и "Карпаты".