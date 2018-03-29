В США разработали систему, которая не даст водителям расслабиться и уснуть за рулем
Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI. Об этом говорится на сайте компании.
Cистема определяет невнимательность человека на основе данных о повороте головы, а также следит за глазами, ртом и эмоциями на лице и умеет подавать сигнал, требующий обратить внимание на дорогу, сообщается на сайте компании.
Невнимательные водители - одна из самых распространенных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. Определяющие внимание к дороге факторы могут быть самыми разными, в том числе сонливость, разговор по телефону, алкогольное или наркотическое опьянение.
В основе алгоритмов Affectiva лежат методы глубокого обучения: их система распознавания эмоций была натренирована на более чем шести миллионах снимков людей.
Для того, чтобы выявлять невнимательность водителей, в Automative AI были добавлены еще несколько параметров: поворот головы, частота морганий, а также открытые или закрытые рот и глаза. Это позволит системе определять ситуации, когда водитель вот-вот заснет или когда попросту не смотрит на дорогу.
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