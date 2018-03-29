Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI. Об этом говорится на сайте компании.

Cистема определяет невнимательность человека на основе данных о повороте головы, а также следит за глазами, ртом и эмоциями на лице и умеет подавать сигнал, требующий обратить внимание на дорогу, сообщается на сайте компании.

Невнимательные водители - одна из самых распространенных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. Определяющие внимание к дороге факторы могут быть самыми разными, в том числе сонливость, разговор по телефону, алкогольное или наркотическое опьянение.

В основе алгоритмов Affectiva лежат методы глубокого обучения: их система распознавания эмоций была натренирована на более чем шести миллионах снимков людей.

Для того, чтобы выявлять невнимательность водителей, в Automative AI были добавлены еще несколько параметров: поворот головы, частота морганий, а также открытые или закрытые рот и глаза. Это позволит системе определять ситуации, когда водитель вот-вот заснет или когда попросту не смотрит на дорогу.

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