Управление Федеральной службы безопасности России в Крыму возбудило уголовное дело против экипажа украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовецкого сейнера "Норд".

Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, передает ТАСС.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На его борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами, выданными в Керчи.

"Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава" - прим. ТАСС) ", - сообщил Михайличенко, добавив, что задержание судна "является грубым нарушением международного права, а действия украинских пограничников противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года".

По словам Михайличенко, вопрос освобождения крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым.

"Организована работа по оказанию членам экипажа сейнера правовой помощи. Прорабатывается вопрос подвоза продуктов питания и питьевой воды для жизнеобеспечения команды сейнера", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в феврале в Украине арестовали херсонское судно, которое заходило в порты Крыма.

Также отметим, что в начале марта в порту "Южный" судно на большой скорости едва не протаранило причал.