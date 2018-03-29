Facebook вносит изменения в систему управления персональными данными на фоне скандала вокруг британской консалтинговой компании Cambridge Analytica, которую уличили в неправомерном использовании данных 50 миллионов пользователей социальной сети.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что в среду социальная сеть, насчитывающая 2,2 миллиарда пользователей, анонсировала изменения в системе управления персональными данными, заявив, что "четко и ясно" услышала жалобы.

Как сообщается, изменения не затронут политику приватности или типы собираемых данных, однако в компании надеются, что они помогут упростить настройки приватности и безопасности для пользователей.

Соцсеть, которой с 25 мая придется столкнуться с ужесточением требований в Европе, подверглась критике по всему миру после того, как разоблачитель Кристофер Уайли рассказал, что Cambride Analytica неправомерно собирала данные американских и британских пользователей в периоды ожесточенных предвыборных кампаний.

В частности, данные, собранные Cambridge Analytica, использовались в рамках предвыборной кампании президента Дональда Трампа в 2016 году.

23 марта Европарламент пригласил Цукерберга для объяснений по поводу утечки данных пользователей Facebook.