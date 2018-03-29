Неизвестные злоумышленники устроили погром в храме преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области.

Об этом в среду сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Злоумышленники проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Были сломаны все замки, по храму разбросаны подношения, принесенные прихожанами на панихиду, разлито масло. Церковная утварь и облачения были разбросаны на полу и осквернены. Совершив надругательство над святыней, преступники безнаказанно скрылись", - говорится в сообщении.

Священнослужители вызвали на место преступления сотрудников правоохранительных органов, которые внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, днем ранее под Харьковом вандалы унесли чугунные плиты с братской могилы погибших солдат.

Также мы рассказывали, как в Одессе вандалы обрисовали нецензурными надписями стену памяти Скрябина.