Белый дом не рассматривает возможность помилования экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта.

Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Как я и сказала, в заявлении по данному вопросу адвоката президента в Белом доме [Тая Кобба] сказано, что это не обсуждается и не рассматривается", - заверила Сандерс.

Обвинения против Флинна и Манафорта выдвинуты специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует утверждения о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также о некоем сговоре между российскими властями и штабом Трампа. Причем Флинн обвиняется в даче ложных показаний о содержании его разговора с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года, а Манафорт - в сговоре с целью отмывания более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов иностранных государств и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Как сообщала "Страна", Манафорт мог продвигать интересы Януковича в ЕС через экс-канцлера Австрии.