Астрономы обнаружили экзопланету, которая очень сильно по внутреннему строению напоминает Меркурий. Об этом ученые рассказали в журнале Nature Astronomy.

У нее такое же крупное ядро и крайне тонкая мантия. Исследователи также говорят, что им впервые удалось открыть за пределами Солнечной системы планету, в которой относительное содержание веществ сильно отличается от того, что наблюдается в материнской звезде.

Меркурий отличается от остальных планет земной группы тем, что обладает необычайно крупным ядром. Если ядро Земли составляет только 30 процентов ее массы, то для Меркурия это значение достигает 70 процентов. Планета фактически лишена мантии, что некоторые астрономы объясняют возможным столкновением с другим небесным телом, которое лишило Меркурий "внешнего покрова". Однако, чтобы подтвердить достоверность этой теории, необходимо найти другие примеры подобных планет.

На сегодняшний день предполагается, что Меркурий имеет жидкое железно-никелевое ядро радиусом 1800–1900 километров, которое содержит около основную часть массы планеты. Оно также составляет 3/4 его диаметра, что сопоставимо с размером Луны, и концентрация железа в нем выше, чем у любой другой планеты.

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